Casa de Policial penal é invadida por monitorado da justiça

Um polícia penal teve a casa invadida no final da tarde de sexta-feira (9), no Bairro Morada do Sol, em Rio Branco .

O acusado é um detento monitorado por tornozeleira eletrônica identificado por John Pyerre Ribeiro Tamarama, de 30 anos.

De acordo com informações, John quebrou grades, arrombou portas para ter acesso ao interior da residência. O acusado furtou uma pistola ponto 40, 8 relógios de coleção e 5 aparelhos celulares.

Após a ação rápida intervenção da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos, foi possível localizar o monitorado e os itens roubados.