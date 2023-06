Santa Casa terá de reformar parte elétrica e hidráulica

Uma vistoria realizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) no Hospital Santa Casa de Misericórdia, na última segunda-feira, 29, as equipes verificaram que a estrutura física e as instalações elétricas e hidráulicas do prédio precisam ser reformadas.

Além disso, também avaliaram as condições de acessibilidade dos corredores, bem como a farmácia e o centro cirúrgico. Durante a inspeção, foram identificadas necessidades de melhorias na parte elétrica e hidráulica, bem como ajustes nos espaços físicos para garantir acessibilidade. Além disso, constatou-se a necessidade de manter um profissional farmacêutico presente durante todo o funcionamento da unidade hospitalar.

Com base na vistoria, as equipes técnicas irão formular relatórios que, somados aos documentos recebidos, devem subsidiar novas providências pelo MPAC.

A vistoria teve objetivo de verificar as condições de funcionamento da unidade hospitalar. A fiscalização foi solicitada pela 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde e contou com o apoio do Centro de Apoio Operacional (Caop) de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).