Abastecimento de água é reestabelecido, mas nova interrupção deve ocorrer amanhã

Durante uma coletiva na Prefeitura de Rio Branco nesta quinta-feira, 15, o diretor presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, Enoque Pereira, anunciou que durante a madrugada de hoje, técnicos do Saerb conseguiram fazer uma emenda provisória na adutora que rompeu devido a um movimento do solo, na segunda-feira, 12, deixando 53 bairros de Rio Branco sem água.

Uma empresa de São Paulo desembarca na noite de hoje (15) para fazer um reparo definitivo. Por essa razão, o abastecimento para os 53 bairros da capital será novamente interrompido amanhã até que o conserto seja finalizado. Depois disso, são estimados 3 dias para que a água chegue em todas as casas.

“Os funcionários do Saerb trabalharam na lama, molhados, no frio. Temos que reconhecer o esforço desse pessoal. O problema aconteceu, mas não por nossa responsabilidade, mesmo assim essas pessoas bravamente buscaram uma solução, isso tem que ser reconhecido. O frio era tanto que eles tinham que paralisar o serviço, esquentar a mão com dedos já endurecidos, e retornar para continuar o conserto”, afirmou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Segundo Enoque, a ETA II foi construída sobre um solo movediço, que destrói estruturas e, por mexer constantemente, entorta as adutoras. Por isso, o Saerb está fazendo um estudo para mudar a Estação para abaixo da ETA I, no bairro Sobral, onde o terreno é estável.