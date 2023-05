Whey protein não é ‘pó mágico’: especialistas explicam quando o uso é recomendado

De acordo com Ricardo Oliveira, membro do departamento de endocrinologia do esporte e exercício, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), essa é uma proteína de alto valor biológico devido à quantidade e composição dos aminoácidos contidos nela.

“O valor biológico é classificado de acordo com a capacidade que a fonte nutricional tem de ser incorporada pelo corpo e produzir proteína muscular”, explica Oliveira.

📋 Quais tipos de whey protein existem?



Existem 3 categorias que dependem, na realidade, da quantidade de proteína presente. São elas: