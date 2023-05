Corinthians anuncia na tarde desta segunda-feira Luxemburgo como novo técnico

O Corinthians acaba de anunciar o acerto com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele assume o cargo deixado por Cuca, que pediu demissão do clube na madrugada da última quinta-feira (27). O contrato é válido até o fim de 2023.

O técnico já comanda o treino do time nesta segunda-feira (1) e encara um compromisso complicado logo na estreia. O Corinthians joga contra o Independiente del Valle, do Equador, nesta terça, pela Libertadores. Se perder, o Alvinegro fica em situação complicada na competição continental.

O clube confirmou que Luxemburgo estará à beira do campo na partida.

Luxemburgo estava desempregado desde 2021. O último trabalho dele como treinador foi no Cruzeiro, quando evitou o rebaixamento do time para a Série C do Campeonato Brasileiro.

O técnico treinou o Corinthians em outras duas oportunidades. Um título em cada passagem: Campeonato Brasileiro, em 1998, e o Campeonato Paulista, três anos mais tarde.