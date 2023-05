Sesc Amazônia das Artes inicia programação promovendo arte e cultura na capital acreana

O Sesc Amazônia das Artes inicia na segunda-feira, 8, a 15ª edição promovendo arte e cultura na capital acreana. A iniciativa é uma importante aliada na transformação e desenvolvimento da produção artística e cultural na região.

Há mais de uma década e meia, promove o encontro de artistas dos estados que compõem a região da Amazônia Legal, e a mostra conta com mais de 19 trabalhos, abrangendo todas as linguagens artísticas, como audiovisual, circo, teatro, dança, artes visuais, música e literatura.

Os estados participantes celebram juntos as cores, ritmos e sons brasileiros, incluindo Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins, além da participação especial do Departamento Regional do Piauí.

As apresentações começaram em Rio Branco na segunda-feira (08) e vão até o dia 15 de maio. A programação completa está disponível no site www.sescacre.com.br.