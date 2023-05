Quem é o presidente da CPI do Movimento Sem Terra investigado por atos golpistas

Apoiador de Bolsonaro, Zucco foi um participante ativo das manifestações a favor do presidente no RS. Nas comemorações do 7 de setembro, o candidato discursou em um carro de som e publicou fotos e vídeos em que defendia a “liberdade”.

“Não quero polarizar, mas, sim, precisamos manter pessoas técnicas nos ministérios, e precisamos continuar com uma política que realmente trabalhe a família, a pátria, os valores. Espero que no segundo turno tenhamos êxito, reelegendo o presidente e, aqui no estado, Onyx Lorenzoni”, disse, em outubro do ano passado.

Nota da defesa de Zucco



Fiquei surpreso ao saber pela imprensa da existência da solicitação de investigação encaminhada à Polícia Federal pelo Supremo Tribunal Federal.