Tião Bocalom é recebido na Embrapa Nacional e debate parcerias para a capital

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na capital federal, nesta terça-feira (23), com a diretoria da Embrapa Nacional, para debater sobre parcerias realizadas entre a gestão municipal e a empresa.

“Queremos fortalecer cada vez mais essa parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e a Embrapa, no sentido de apoiar a agricultura familiar”, disse o gestor.

O prefeito aproveitou a visita para conhecer as instalações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O chefe da Embrapa Acre, Bruno Pena, acompanhou o prefeito na visita, onde foram recebidos pela diretora-executiva de Governança e Gestão da Embrapa Nacional, Angelica de Paula Gomes e pelo gerente de Infraestrutura da empresa, Marcos Rafael Xavier.

“Quando eu era prefeito de Acrelândia, a minha parceria era muito grande com a Embrapa, e agora estamos repetindo essa parceria também em Rio Branco, no intuito de ajudar os pequenos produtores”, afirmou o prefeito.

Do Distrito Federal, o prefeito seguirá para Curitiba, onde irá apresentar o projeto 1.001 Dignidades para a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e para o prefeito da capital paranaense, Rafael Greca.

O Projeto 1.001 Dignidades consiste na construção de mil e uma casas em madeira, para famílias que residem em áreas de risco, alagadiças, sob esgoto a céu aberto ou em vulnerabilidade social.