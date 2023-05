Governo e Acisa anunciam programação de shows e bandas da Expoacre 2023

O governo do Acre anunciou na manhã desta terça-feira, 23, a programação de shows e bandas que irão se apresentar na Expoacre 2023, entre 29 de julho e 6 de agosto, no Parque de Exposições, em Rio Branco. A divulgação foi realizada na sede da Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

Estiveram presentes os órgãos estaduais envolvidos na produção da Expoacre, como as secretarias de Estado de Governo (Segov), de Empreendedorismo e Turismo (Sete), diretores da Acisa e empresários do setor de eventos no Acre.

“A Expoacre é uma festa tradicional que reúne pessoas de todo o estado e gera renda para centenas de famílias acreanas. Junto com o governador Gladson Cameli, secretarias e empresários parceiros, estamos cuidando de tudo para que o maior evento de negócio e entretenimento do Acre seja realizado com total sucesso”, disse a governadora em exercício Mailza.

O titular da Segov, Alysson Bestene, que coordena o evento, falou da expectativa. “Ano passado, a feira movimentou mais de R$200 milhões, e este ano queremos ampliar o volume, com a geração de novos negócios no estado”, enfatizou.

Além da arena de shows, neste ano a feira terá três palcos alternativos, que funcionarão todos os dias. Um será para shows gospel, outro para sertanejos e um para gêneros diversos.

O presidente da Acisa, Marcelo Moura, destacou que a agenda de shows movimenta o estado e impulsiona o evento. “A Acisa reforça o compromisso com o desenvolvimento do Acre. A casa do empresário é ambiente de construção e juntos a gente fortalece essa parceria para gerar renda”, destacou.

O titular da Sete, Marcelo Messias, disse que planeja uma reunião com empresários da rede hoteleira para facilitar pacotes para famílias que vêm do interior do Acre e até de outros estados.

A Expoacre é a maior feiras de agronegócios e entretenimento do Acre e tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e cultural da região. O evento fortalece os setores comercial, industrial, de serviços e agrícola, além de proporcionar momentos de lazer e diversão para a população.

Programação de shows e Noite Gospel

Esta edição da feira promete muito entretenimento, com shows nacionais e gospel. A feira funcionará de dia e de noite, com atrações para todos os gostos.

Evoney Fernandes – 29 de julho

Nattanzinho – 30 de julho

Lucas Agostinho (Noite Gospel) – 31 de julho

Mari Fernandes e Zé Vaqueiro – 2 de agosto

Lançamento da Semana da Juventude – 4 de agosto

MC Kelvin – 5 de agosto

Zé Neto e Cristiano (encerramento) – 6 de agosto