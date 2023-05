Policia Militar apreende uma pistola calibre 9mm no Bujari

Após uma denúncia informando que um homem armado estava em um posto de combustível, os militares se deslocaram ao endereço para averiguar o fato, chegando ao local encontraram somente uma testemunha que afirmou que o indivíduo saiu do posto e teria ido a uma festa , indicando o endereço aos policiais.

De imediato a guarnição foi ao local da festa encontrando o suposto homem armado que estava em um carro, foi realizada a abordagem e busca pessoal, nada foi encontrado, após uma busca no interior do veículo foi encontrada uma pistola calibre 9mm com 10 munições, o envolvido não possuía autorização para portar o armamento.

Os policiais encaminharam o homem a delegacia, juntamente com o armamento, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.