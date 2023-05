São Paulo vence o Internacional por 2 a 0 no Morumbi com direito a olé da torcida e golaço

Na etapa final, o São Paulo dominou as ações da partida enquanto o Inter tentou se encontrar para buscar uma reação. Logo no primeiro minuto, Keiller evitou o segundo gol do Tricolor com boa defesa em chute de Rodrigo Nestor. O Colorado chegou bem com Luiz Adriano mais adiante, mas Beraldo travou. Melhor em campo, o São Paulo ampliou aos 24 minutos com um golaço de Pablo Maia. O volante recebeu de Calleri, ajeitou e bateu colocado, por cobertura, para fazer uma pintura no Morumbi. A vitória poderia ter sido ainda melhor se Wellington Rato não tivesse perdido gol incrível. E o Inter, sem desistir, também poderia ter diminuído, mas zaga rival estava muito bem, assim como Rafael, que defendeu bom chute de Bustos.