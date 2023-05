Athletico-PR se recupera e vira sobre o Flamengo por 2 a 1, na Arena da Baixada

Autor do gol do Flamengo, Gabriel é muito provocado pela torcida do Furacão ao longo do jogo. Torcedores atleticanos não ficaram felizes com as criíticas do atacante do Flamengo sobre o gramado da Arena. Em um dos coros, a torcida do Athletico-PR soltou o verbo: “O Gabigol vai se **** nossa grama vale mais do que você”. O atacante, ao sair do campo, respondeu acariciando o patch do título da última Copa do Brasil, conquistada sobre o Corinthians, que ornamenta o uniforme da equipe carioca.