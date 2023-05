Grêmio x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações da partida

O Grêmio recebe o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal tem seis pontos em três jogos e mira as primeiras posições na tabela. Já o Red Bull Bragantino somou quatro pontos até aqui e quer surpreender o time de Renato Gaúcho.

GRÊMIO X RED BULL BRAGANTINO

Data/Horário: domingo, 07/05, 18h30

Local: Arena do Grêmio

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG-Fifa)

Auxiliares: Felipe Alan Costa Oliveira (MG) e Marcyano da Silva Vicente

Onde assistir: Premiere e SporTV



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



GRÊMIO: Gabriel; Fábio, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Lucas Silva., Mila, Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.



RED BULL BRAGANTINO: Lucão; Andres Hurtado, Eduardo, Natan e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Helinho, Bruninho e Sorriso; Alerrandro. Técnico: Pedro Caixinha.



