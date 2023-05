Polícia prende assaltantes que alvejaram policial em Xapuri

Na tarde da última terça-feira, 02, a Polícia Civil do Acre, por meio dos agentes de Xapuri, coordenados pelo delegado Gustavo Neves, prendeu de forma preventiva, dois homens, ambos com 22 anos de idade, sendo apontados como os supostos assaltantes que feriram em tentativa de assalto, o agente da PCAC Jean Carlos. O fato e a prisão dos suspeitos ocorreram em Xapuri.

As investigações apontam que um dos capturados é suspeito de ter participado, juntamente com outro jovem do assalto ocorrido em Xapuri no dia 25 de fevereiro deste ano ao comércio da mãe do policial Jean Carlos, que reagiu ao roubo, e apesar de baleado, conseguiu acertar um dos envolvidos, que continua preso aguardando julgamento.

Um dos capturados também é acusado de ser uma das lideranças do comércio de drogas no bairro Constantino Melo Sarkis, na cidade de Xapuri.

O segundo a ser preso, que estava em prisão domiciliar, mas descumpriu a medida cautelar, já havia cometido outros crimes, como tráfico de drogas, e por esse motivo o juiz da comarca de Xapuri determinou o retorno do mesmo ao presídio da capital.

Os presos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, e em seguida foram levados para o presídio Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco.