Advogado preso pela PF no Acre cobrava dinheiro de clientes para impedir investigações

O advogado Thalles Damasceno Magalhães de Souza foi preso nesta quarta-feira, 3, pela Polícia Federal acusado de chefiar um esquema que tinha como objetivo a troca de informações sigilosas por vantagem pecuniária. Os agentes da PF chegaram ao jurista após a deflagração da Operação Policial Tricoat II, ocorrida na semana passada.

De acordo com a PF, Thalles se dedicava a repassar informações sigilosas com intuito de impedir e embaraçar investigação em curso da contra Organização Criminosa acusada de lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

A investigação indica que o advogado, munido de informações sensíveis, tentou receber valores de investigados, com a finalidade de impedir e embaraçar as investigações em curso.

Em razão dos fatos apurados, os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de integrar organização criminosa, bem como de impedimento e embaraço de investigação criminal. As penas somadas podem chegar a 16 anos.

Além de cumprir mandado de busca e apreensão em sua residência, a PF também fez uma batida no escritório do advogado no bairro Ceramica.