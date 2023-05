Palmeiras aproveita gols no início, vence o Fortaleza e abre vantagem na Copa do Brasil

No duelo dos únicos invictos do Brasileirão, o Palmeiras abriu o confronto contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil com boa vantagem: 3 a 0. Nesta quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, o time de Abel Ferreira se aproveitou de dois gols marcados no início do confronto, por Raphael Veiga e Bruno Tabata, para encaminhar o triunfo, que foi confirmado na segunda etapa com gol de Richard Ríos. O Tricolor de Juan Vojvoda, que não era derrotado desde 29 de março, reclamou da marcação do pênalti a favor do Verdão no começo da partida e agora terá bastante trabalho para o jogo de volta que vale uma vaga nas quartas de final.

Como fica?

O placar de 3 a 0 a favor do Palmeiras dá aos paulistas a vantagem de poder empatar e até perder por um ou dois de diferença para avançar às quartas de final. O Fortaleza precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória dos cearenses por três gols de diferença leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

Primeiro tempo

O Palmeiras iniciou o confronto da melhor maneira possível para o seu torcedor: pressionando e com gols. Aos sete minutos, Rony disputou com Caio Alexandre e caiu na grande área, em lance polêmico que teve pênalti confirmado pelo árbitro Wagner Nascimento Magalhães e reclamação do Fortaleza. Três minutos depois da marcação, Veiga cobrou rasteiro e abriu o placar. Com maior presença ofensiva, o Verdão aproveitou uma cobrança de escanteio aos 17 minutos para aumentar a vantagem. Gómez tentou três vezes antes de vencer João Ricardo, mas o gol foi confirmado depois pelo VAR na segunda tentativa palmeirense, de Bruno Tabata. Atrás no placar, o Fortaleza buscou mais o ataque após sofrer os dois gols, mas não levou perigo para Weverton.

Segundo tempo

O Fortaleza voltou do intervalo arriscando mais no setor ofensivo, principalmente em chutes de fora da área. A resposta do Palmeiras foi em contra-ataque quase mortal: de Dudu para Rony e cruzamento para Raphael Veiga, que acertou a trave. Os cearenses tiveram uma finalização dentro da área, com Caio Alexandre, mas o Verdão criou as melhores chances para ampliar o resultado, com Mayke, Dudu e Luis Guilherme. Quando o jogo parecia estar encaminhado para o 2 a 0 a favor dos paulistas, Richard Ríos mostrou calma e habilidade para fazer o terceiro gol dos donos da casa. Nos acréscimos, Moisés teve ótima oportunidade para diminuir, mas, com o gol vazio, bateu por cima do gol defendido por Weverton.

Público e renda

Público: 32.254 torcedores

Renda: R$ 2.791.492,43

Os próximos jogos

Palmeiras e Fortaleza voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 31, às 19h, no Castelão. No fim de semana, pelo Brasileirão, Verdão e Leão vão entrar em campo no sábado: às 18h30, os cearenses enfrentam o América-MG, em Belo Horizonte, e os palmeirenses encaram o Santos, às 21h, na Vila Belmiro.





