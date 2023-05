Goleiros salvam, e Santos e Bahia empatam sem gols na noite desta quarta-feira na Vila

A etapa inicial do duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil só terminou sem gols porque João Paulo teve uma grande atuação. O goleiro do Santos salvou três chances do Bahia com lindas defesas. Biel, em chute cruzado, David Duarte, em forte arremate, e Cauly, em finalização de fora da área, pararam na muralha do Peixe. O Tricolor foi mais envolvente no primeiro tempo, mas o Peixe aproveitou para levar perigo nos vacilos de marcação do adversário. Em um deles, Deivid Washington chegou a marcar. Mas o lance foi invalidado por impedimento de Lucas Pires no começo da jogada. O empate por 0 a 0 prevaleceu na primeira parte do jogo.

Segundo tempo