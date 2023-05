Oitavas da Copa do Brasil 2023 começam nesta terça-feira: onde assistir e horário

As oitavas de final da Copa do Brasil 2023 começam nesta terça-feira, com clássico carioca, no Rio de Janeiro. Os outros sete jogos de ida serão disputados na quarta-feira.

As partidas desta fase estão marcadas para as semanas de 16 e 31 de maio.

Veja os confrontos e onde assistir

Fluminense x Flamengo

Data: 16/05/023

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Maracanã

Onde assistir: sportv e Premiere

Palmeiras x Fortaleza

Data: 17/05/023

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: sportv e Premiere

Santos x Bahia

Data: 17/05/023

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro

Onde assistir: sportv e Premiere

Grêmio x Cruzeiro

Data: 17/05/023

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

Onde assistir: Amazon Prime

Sport x São Paulo

Data: 17/05/023

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro

Onde assistir: Amazon Prime

América-MG x Internacional

Data: 17/05/023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência

Onde assistir: Amazon Prime

Athletico x Botafogo

Data: 17/05/023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada

Onde assistir: Globo, sportv, Premiere e Amazon Prime

Atlético-MG x Corinthians

Data: 17/05/023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão

Onde assistir: Globo, sportv, Premiere e Amazon Prime

Classsificados

América-MG, Bahia, Botafogo, Grêmio e Santos permanecem desde a primeira fase. Apenas o Paysandu, campeão da Copa Verde, acabou eliminado entre o times que entraram na terceira fase – parou no Fluminense.

Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Internacional e Palmeiras vieram através da Libertadores. O São Paulo entrou via Brasileiro. Já o Cruzeiro foi campeão da Série B, enquanto o Sport se classificou pelo vice na Copa do Nordeste de 2022 – herdando a vaga do Fortaleza. O time pernambucano é o único representante da Série B.

Regulamento

Os jogos serão em ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate nas oitavas.

A partir das quartas de final, o sorteio define os confrontos, mandos de campo e as chaves até a final.

Premiação

A CBF irá distribuir uma premiação recorde na Copa do Brasil 2023. Serão R$ 420 milhões divididos entre a primeira fase até a final. O campeão leva R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases.

Uma mudança significativa foi no critério de premiação aos clubes, que agora passarão a ganhar de acordo com a divisão do Campeonato Brasileiro que disputam. Os clubes sem divisão nacional receberão o mesmo valor do pote dos clubes das Séries C e D. (veja na tabela abaixo)

O campeão da Copa do Brasil acumulará R$ 91,8 milhões se vier desde a primeira fase e fizer parte do grupo 1; R$ 91,35 milhões se fizer parte do grupo 2 ou R$ 90,35 milhões se vier do grupo 3.

Se o campeão for uma das 12 equipes que iniciarão a partir da terceira fase, o prêmio acumulado em caso de título será de R$ 88,7 milhões.

Os classificados para as quartas de final irão receber uma premiação de R$ 4,3 milhões.

Fonte: ge