No Acre, advogado é preso pela Polícia Federal acusado de repassar informações sigilosas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 3, a Operação Tricoat III, com a finalidade de investigar a participação de advogado que se dedicava a repassar informações sigilosas com intuito de impedir e embaraçar investigação em curso contra Organização Criminosa. Foram mobilizados 10 policiais federais na cidade de Rio Branco que cumpriram 1 mandado de busca e apreensão e 01 mandado de Prisão. O nome do jurista não foi revelado pela polícia.

A investigação teve início logo após a deflagração da Operação Policial Tricoat II, ocorrida na semana passada, revelando um esquema chefiado por advogado que tinha como objetivo a troca de informações sigilosas por vantagem pecuniária.

A investigação indica que o advogado, munido de informações sensíveis, tentou receber valores de investigados, com a finalidade de impedir e embaraçar as investigações em curso.

Em razão dos fatos apurados, os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de integrar organização criminosa, bem como de impedimento e embaraço de investigação criminal. As penas somadas podem chegar a 16 anos.

O nome da operação faz referência a Operação TRICOAT II, deflagrada na semana passada, e tinha como principal escopo combater o tráfico interestadual de drogas e a lavagem de dinheiro.

O trabalho foi desenvolvido e está sendo analisado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE da Polícia Federal.