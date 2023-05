Neymar Júnior faz tratamento de lesões com oxigênio em câmara hiperbárica. Entenda

Neymar usou as redes sociais, nesta segunda-feira (1º/5), para compartilhar com seus seguidores uma foto em que aparece dentro de uma câmara hiperbárica, equipamento que realiza o tratamento de lesões através da oxigenoterapia, proporcionando uma melhora na performance física.

Nos últimos anos o equipamento vem se tornando popular entre os famosos, não só atletas de alta performance como Neymar, Hulk e Cristiano Ronaldo, que usam o equipamento para tratamento de lesões, como também artistas como a atriz Claudia Raia que é adepta do tratamento como forma de rejuvenescimento.

Para explicar os benefícios que as sessões de oxigenoterapia hiperbárica proporcionam e suas contra indicações, a coluna LeoDias conversou com o médico pneumologista, Dr. Arthur Feltrin.

Segundo o especialista, a câmara hiperbárica trata-se de um equipamento que oferece ao paciente um fluxo de 100% de oxigênio, comparado a apenas 21% quando respiramos o ar atmosférico, proporcionando diversos benefícios para a saúde. O equipamento é bastante utilizado por atletas de alto nível no tratamento de lesões, mas vem ganhando cada vez mais destaque entre as celebridades por também auxiliar no processo de rejuvenescimento.

“Os estudos mais atuais mostram que as sessões continuadas e frequentes evitam o encurtamento do telômero, região distal dos cromossomos, garantindo assim, um retardamento do envelhecimento celular. Claro que, apenas as sessões isoladas não garantem o rejuvenescimento. É necessário toda uma disciplina com controle do estresse, boa alimentação, controle da saúde mental, prática de atividade física, entre outros. Todavia, a câmara hiperbárica será um assunto muito falado e utilizado nos próximos anos”, declarou o sócio fundador da Sociedade Médica de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil, Dr. Arthur Feltrin.

Ainda de acordo com o pneumologista, para manusear o equipamento e realizar as sessões de forma correta é necessário o acompanhamento de um profissional e antes de iniciar o tratamento os pacientes devem passar por uma avaliação médica.

“A indicação deve sempre ser avaliada junto com seu médico assistente. Número de sessões, frequência, duração de cada sessão. De maneira geral, a primeira sessão começa com 60 minutos, passando para 90 minutos nas sessões seguintes. Durante a sessão, uma enfermeira hiperbarista com conhecimento no funcionamento da câmara é fundamental para manejo e segurança. Explicar para o paciente – de forma individual e clara – sobre os benefícios e ações do processo no seu organismo é de extrema importância para o tratamento”, afirma o médico em entrevista à coluna LeoDias.

“Os resultados dependem de dois motivos principais: indicações da câmara hiperbárica e frequência na realização. Para situações mais agudas, como pós-operatórios de cirurgias plásticas, por exemplo, o ideal são sessões diárias, com ação de: menor risco de infecções, melhora da dor, com menor utilização de analgésico, ação bactericida, entre outros. Nas indicações sobre longevidade e rejuvenescimento, as sessões podem ser mais espaçadas, porém, com maior duração no número de sessões”, completou.

Contraindicações

Questionado se há alguma contraindicação para realizar o tratamento de oxigenoterapia Hiperbárica, o Dr. Arthur Feltrin respondeu: “Sim. Por isso, o médico assistente deve sempre estar ciente do quadro. Alguns problemas respiratórios, gravidez, glaucoma, claustrofobia, entre outros, são algumas indicações que não devemos indicar”, declarou.

Custos

Conforme apurado pela nossa reportagem, uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica em uma clínica custa em média um valor entre R$ 450 a R$ 650. Já para os interessados em comprar o equipamento para instalar em casa precisam desembolsar aproximadamente R$ 100 mil dependendo da marca desejada.

