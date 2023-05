Na Câmara, Dallagnol diz que tentou reunião com Arthur Lira, mas não teve retorno

Horas depois de ser notificado por meio de publicação no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) foi visto pelos corredores da Casa na manhã desta terça-feira 23, e afirmou que pediu uma reunião com o presidente Arthur Lira. Mas, segundo ele, sua solicitação não foi respondida até o momento. As informações são do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. O ex-parlamentar estava acompanhado do deputado federal Marco Feliciano (PL-SP). Em seguida, Dallagnol se dirigiu para uma reunião com parlamentares da oposição na tentativa de “solucionar” o problema do seu mandato.

Na noite desta segunda-feira 22, a Corregedoria da Câmara dos Deputados notificou Dallagnol sobre o processo de cassação do seu mandato, ocorrido na última semana, em decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através de publicação no Diário Oficial da Casa. A partir de então, o agora ex-parlamentar terá cinco dias para se manifestar por escrito, conforme prevê um ato da Mesa de 2009. O corregedor-geral da Câmara, deputado Domingos Neto (PSD-CE), já afirmou que o órgão fará uma análise “meramente formal” do caso, ou seja, não atuará como instância revisora do processo — trata-se de um procedimento diferente de quando há perda do mandato por quebra de decoro ou por condenação criminal, quando há a necessidade de aprovação da maioria absoluta do plenário da Casa. Desde quando foi cassado, Dallagnol tem realizado atos em defesa do seu mandato, enquanto um envelope com a notificação foi entregue no seu gabinete. O deputado Pastor Itamar (PL-PR) assumirá a vaga do ex-coordenador da Operação Lava Jato.

Fonte: Jovem Pan News