Cannes: Em festival que acontece na França, indígenas e filme acreano são aplaudidos

O famoso Festival de Cannes, que acontece todos os anos na França é tão aclamado quanto o Oscar e quando acontece, os olhos do mundo todo se voltam para ele. Neste ano, o festival está em sua 76ª edição, que acontece entre os dias 16 e 27 de maio.

E o Brasil tem sido destaque em diversos momentos. A Amazônia foi assunto no festival que pode ser considerado um dos maiores eventos cinematográficos do mundo.

O filme acreano “Noites Alienígenas”, dirigido por Sérgio de Carvalho, foi exibido no festival e o diretor foi convidado para participar da abertura do estande do Cinema do Brasil no Marché du Film, e falar sobre a produção que foi gravada em Rio Branco, Acre.

O Marché du Filme é um dos maiores mercados de audiovisual do mundo e acontece no Festival de Cannes todos os anos. Junto com o diretor Sérgio de Carvalho, estiveram no evento o co-produtor Pedro Von Kruger e o ator protagonista do filme, Adanilo.

Os profissionais foram ao festival por convite da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), que é comandada pelo ex-governador do Acre, Jorge Viana. Em entrevista ao G1, o diretor Sérgio disse estar feliz pelo convite e em poder mostrar o filme, após a projeção que teve ao ganhar o Festival de Cinema de Gramado:

“É um retorno e fui convidado por conta da projeção que o filme Noites Alienígenas vem tendo desde o Festival de Gramado e é uma oportunidade muito grande de participar desse Marché du Film, que acontece junto com o Festival de Cannes”

“Noites Alienígenas” conta a história de Rivelino (Gabriel Knoxx), Sandra (Gleici Damasceno) e Paulo (Adelino), amigos de infância que vivem na periferia de Rio Branco no contexto em que facções criminosas do sudeste do Brasil chegam à região Norte, mostrando o cotidiano das perifierias da Amazônia, e a divisão entre floresta e cidade. A obra é inspirada no livro de mesmo nome, também de Sérgio de Carvalho. Veja o trailer abaixo:

O longa-metragem foi lançado em março de 2023 pela produtora Saci Filmes , foi o primeiro filme acreano a estrear em salas de cinema de todo o Brasil e agora está disponível na Netflix.

Apesar de não estar concorrendo ao prêmio “Palma de Ouro”, a produção foi ganhadora do 50ª Festival de Gramado em 2022 em cinco categorias.

Foto Destaque: Gleici Damasceno e Adanilo. Reprodução/Cine Pop.