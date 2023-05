Mulher de 26 anos é morta a tiros pelo ex-marido por não aceitar fim da relação

Uma mulher de 26 anos foi morta a tiros na madrugada deste sábado, 27, pelo ex-companheiro, identificado como Gabriel Lima de Almeida, de 25 anos. Luzivania Araújo Freitas sofreu dois tiros na cabeça pelo fato de o ex-marido não aceitar o fim do relacionamento. O crime aconteceu na casa da vítima, enquanto a mesma estava dormindo com os dois filhos do ex-casal, situada na rua 27 de julho, no bairro Plácido de Castro, Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Informações recebida pelo Ecos da Notícia apontam que os dois teriam ingerido bebida alcoólica na casa da irmã da vítima antes do crime acontecer. Antes disso, Gabriel teria recebido a informação de que Luzivania estaria se encontrando com outro homem. Como estavam separados, a mulher disse que sim, que estaria saindo com outra pessoa.

Ao chegarem em casa, Gabriel teria perguntado novamente se a mulher estava com outra pessoa, e ela outra vez respondeu que sim. Foi quando ele teria se apossado de uma arma de fogo e efetuou dois disparos contra a mulher. Depois de matar a ex, Gabriel foi até o 1° Batalhão da Polícia Militar e se entregou à polícia.

Militares foram até ao local do crime e encontraram Luzivania sangrando muito em cima da cama. Rapidamente, uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, a mulher já se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística e o corpo da vítima encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Gabriel foi preso e levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) juntamente com a arma de fogo, onde responderá pelo crime de feminicídio.

Gabriel Lima de Almeida