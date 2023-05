Motocicleta roubada é recuperada pela polícia no bairro Taquari, em Rio Branco

Uma equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM) recuperou nesse sábado, 13, uma motocicleta Honda 125 Fan de cor roxa que havia sido roubada na madrugada do mesmo dia na estrada do Amapá, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco.

Pela localização do roubo, a equipe já tinha uma ideia de onde os autores poderiam ter escondido a motocicleta. Ao realizarem patrulhamento na rua São Paulo, no bairro Taquari, lograram êxito ao encontrar a referida motocicleta embaixo de uma árvore no final da rua.

A motocicleta foi conduzida ao depósito de veículos do Detran, para providências cabíveis.