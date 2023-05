Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e arbitragem

No último encontro das equipes deu Timão: vitória por 2 a 1, no Morumbi, na primeira fase do Paulistão. No retrospecto geral a vantagem também é alvinegra: 132 vitórias, 114 empates e 109 derrotas.

Escalações prováveis



Corinthians – técnico: Vanderlei Luxemburgo



Em busca da primeira vitória em seu quarto jogo no comando da equipe, Luxemburgo contará com o retorno do volante Fausto Vera, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele pode recuperar a vaga de Maycon ou entrar na vaga de Roni. Mais à frente, Giuliano e Matheus Araújo disputam posição. Resta a dúvida se o treinador manterá a dupla formada por Yuri Alberto e Róger Guedes, utilizada no jogo passado.