Dupla é presa em flagrante após furtar 20 telhas no bairro Miritizal, na cidade de Cruzeiro do Sul

Uma equipe de Rádio Patrulha (RP) do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) prendeu em flagrante na madrugada desse sábado ,13, uma dupla após cometimento de furto. O fato ocorreu no Bairro Miritizal, na cidade de Cruzeiro do Sul.

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) a respeito de um possível furto, os militares se deslocaram ao endereço para averiguação. A equipe ao chegar ao local, conseguiu visualizar uma dupla empurrando uma carrocinha com 20 telhas.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia da Cidade para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.