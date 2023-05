Influenciadora Juh Vellegas anuncia fim do casamento

Após semanas de muitas especulações, a influenciadora digital acreana Juh Vellegas, que tem 230 mil seguidores no Instagram, anunciou na noite dessa quarta-feira, 3, o fim de seu casamento de 13 anos com o médico endocrinologista Marcos Santana, com quem tem dois filhos.

Há muitos dias, o agora ex-casal vinha sendo alvo de boatos em redes sociais sobre o fim da relação. Vellegas costumava mostrar a vida e o dia a dia da família em seu perfil na rede social e, de repente, parou.

O anúncio do término do casamento veio após diversos compartilhamentos em grupos de mensagens de que poderia haver até uma terceira pessoa envolvida como pivô da separação. No entanto, a possível terceira pessoa, que também é influenciadora digital em Goiânia (GO), logo tratou de desmentir as acusações, alegando nem mesmo conhecer o casal em questão. “Fake news”, declarou.

Juh também pediu a seus seguidores que não repassem mentiras: “se ainda existir um mínimo de empatia no mundo, não tirem a tranquilidade que ainda resta para mim e as crianças “.

A digital influencer do Acre destacou que foram 13 anos de muitas conquistas, alegrias e dificuldades no relacionamento com Santana, assim como qualquer outro. “A partir de agora somos ligados apenas pelos nossos filhos. E é por eles que vamos manter uma relação de respeito e paz entre ambos”, esclareceu Vellegas, que ganhou apoio de seus seguidores.