Monitorado é ferido com tiro na cabeça e peito e vai parar em estado grave no PS de Rio Branco

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Romildo Armes do Nascimento, de 39 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, 4, em sua residência situada na rua do Divisor no bairro Eldorado em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Romildo estava em casa, quando criminosos não identificados chegaram o chamando, quando a vítima saiu de sua residência, os membros de uma organização criminosa em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção de Romildo que para não ser morto ainda entrou em luta corporal com um dos criminosos. O detento monitorado foi ferido com um tiro na cabeça e outro nas costas que transfixou o corpo, o projétil saiu no peito. Mesmo ferido Romildo ainda conseguiu correr até a rua Campo Verde no bairro Vitória e caiu em via pública.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Romildo ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do crime e não conseguiu identificar os autores da tentativa de homicídio.

Caso segue sob investigação os Agentes de Polícia Civil da equipe de pronto emprego (EPE) e depois ficará à disposição da delegacia de homicídios e proteção à pessoa (DHPP).