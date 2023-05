“O amor reinava, porém a inveja caminhava junto”, diz Tarcísio

O empresário Tarcísio Araújo, marido da cantora Nayara Villela, encontrada morta no dia 24 de abril, em Rio Branco, publicou sete novas fotos com a esposa na madrugada desta quinta-feira, 4, em seu perfil pessoal no Instagram.

Nas legendas das fotografias, fez declarações de amor e mais desabafos. Tarcísio Som, como é conhecido, escreveu que o amor reinava em sua relação com Nayara, porém, que ” a inveja caminhava junto. Muito olho gordo”.

Ele declarou que a esposa não tem noção do vazio que ficou em seu peito após a sua morte. “Tivemos momentos únicos. Amor que não se mede”, disse.

Segundo o empresário, havia muita gente com inveja, querendo viver a vida que levava ao lado de Nayara. “Falar de mim é fácil, agora fazer o que eu fiz pra estar ao seu lado, ninguém imagina o quanto eu estava presente”.

Araújo também escreveu em uma das fotografias publicadas nesta madrugada que até Jesus foi apedrejado, imagina um pobre mortal. Uma coisa eu sei nunca lhe faltou amor”.

Noutra publicação, disse que para muitos o amor é cego, e voltou a rebater críticas. “Teve umas 4 ou 5 mal amadas perguntando o que ela [Nayara] tão linda estava fazendo comigo. Pra vocês mal amadas já ouviram falar em amor? Pelo jeito nunca”.