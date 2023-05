Advogado preso passa a usar tornozeleira eletrônica

O advogado Ismael Tavares da Costa, de 40 anos, um dos presos na operação “Boi de Ouro”, da Polícia Civil, que investiga desde o ano passado uma quadrilha responsável pelo roubo de gado em vários municípios acreanos teve liberdade concedida pela justiça e passou a usar tornozeleira eletrônica desde abril.

Ismael e Paulo Ferreira da Silva, outro investigado no processo, ambos defendidos pelo escritório do advogado Andrias Abdo Wolter Sarkis, tiveram liberdade concedida em março e se encontram aguardando a denúncia do Ministério Público, o que ainda não aconteceu.

“Apresentamos dois pedidos de Habeas Corpus e, após análise de nossas razões, o Tribunal de Justiça concedeu liminares para que estes respondessem o processo em liberdade. Hoje, tanto Ismael quanto Paulo se encontram no regime de monitoração eletrônica e estão à disposição da justiça”, explicou o advogado.

As investigações em cima das ações da quadrilha se iniciaram em Senador Guiomard e foram desdobradas em outras cinco cidades: Plácido de Castro, Manoel Urbano, Porto Acre e Acrelândia. O inquérito, no entanto, foi instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia e tem quase trinta pessoas apontadas por envolvimento.

Na ação ocorrida em fevereiro passado, cerca de 15 pessoas foram presas, entre elas Ismael Tavares, que seria, segundo as investigações, uma das lideranças da quadrilha, coordenando parte do grupo que era formado por várias células. Além dele, a operação também investiga pecuaristas e empresários suspeitos de participação nos crimes.