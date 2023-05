Homem tenta matar sua esposa grávida na frente do filho a tiro

Em cumprimento ao um mandado expedido pelo juiz Álesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, investigadores da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) prenderam na tarde dessa segunda-feira, 15, um homem de 26 anos, pelo crime de tentativa de feminicídio. Ainda nesta terça-feira, 16, deverá passar pela audiência e ser encaminhado ao presídio local.

De acordo com as investigações feitas por policiais da especializada, no último dia 21 de março, o acusado teve um desentendimento com sua esposa por motivo de ciúmes. Em dado momento, sacou uma arma de fogo e fez um disparo contra sua companheira, que está grávida, com o intuito de matá-la. O projétil atingiu o celular da vítima, que ficou destruído. Mesmo assim, a vítima saiu lesionada e foi submetida ao exame de corpo de delito. Tudo ocorreu na frente de um filho do casal, de apenas três anos.

Depois de ser preso, o acusado foi apresentado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e interrogado pela delegada Mariana Gomes, que o colocou à disposição da justiça. De acordo com a autoridade policial, o inquérito será concluído nos próximos dias, já que as investigações envolvendo crimes de feminicídio são de prioridade.