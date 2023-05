Fã do grupo Rebelde tem ingresso queimado pelo ex-marido: ‘Meu sonho acabou’

Em janeiro de 2023, Anahi, Christian Chavez, Christopher Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni anunciaram uma nova turnê do RBD após 15 anos, com show também no Brasil. O fandom surtou: acampou, teve briga nas filas, até lutaram por ingressos e choraram. Desta vez, no entanto, uma fã do grupo viralizou por conta de um ingresso queimado pelo ex-marido.

Era manhã de quinta-feira (4) quando Ingrid Santos de Lima usou o Instagram para desabafar. Ela é fã do RBD desde 2005. Tem até uma filha com o nome Anahi em homenagem à vocalista do grupo. O ex-marido encontrou o ingresso, que custou R$ 870, guardado num livro, e o levou. Eles estão separados há seis meses, mas as visitas acontecem porque ele e Ingrid têm um filho. Ela não sabe quando ele furtou o ingresso.

Na madrugada de quarta pra quinta, o ex mandou um vídeo do ingresso virando cinzas na boca do fogão. Os fãs do RBD viralizaram o conteúdo em outras redes sociais.

“Apesar da força dos fãs que veio com a repercussão e das mensagens de apoio que recebi, estou destruída. Meu sonho acabou”, contou. “Desde que soube, não dormi.” Ingrid conta que chorou tanto que o vizinho acordou. “O RBD que me uniu com minhas amigas, temos uma amizade através da banda. Ele destruiu não só o meu sonho, mas o de todas nós.”

Ingrid procurou uma Delegacia da Mulher e registrou um boletim de ocorrência. Ao g1, ela comentou que o ex não a violentou fisicamente, mas a delegada Francini Ibrahin explicou que violência contra a mulher não se limita à agressão física: “Na situação dela, a ameaça e a injúria caracterizaram a violência moral”.

Ela também entrou em contato com a Eventim, organizadora da turnê, e pediu ajuda para reaver o ingresso, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

“A medida protetiva dela já foi deferida. Vamos instaurar o inquérito policial por ameaça, injúria e dano. Em uma possível sentença, o juiz poderá fixar o valor mínimo para o dano material e dano moral. Ela poderá ainda, optar por ajuizar uma ação para a reparação dos danos em decorrência de o agressor ter queimado o ingresso. Aqui na DDM, todas as medidas de Polícia Judiciária foram adotadas e o devido acolhimento à vitima foi realizado”, explicou a delegada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que “uma mulher de 25 anos foi ameaçada pelo ex-marido na madrugada desta terça-feira (3), no Jd. Santa Rita, em Itapevi. De acordo com a vítima, o ex-marido fez uma ligação por vídeo onde queimava o ingresso de um show que ela tinha comprado. A vítima foi orientada quanto ao prazo para fazer a representação criminal contra o autor. O caso foi registrado como injúria e ameaça pela DDM de Itapevi”.

Discussão

Segundo Ingrid, ela e o ex-marido tiveram uma discussão por WhatsApp, e Ingrid pediu que deixasse pra lá. Ele insistiu. Como ela não cedeu, em seguida o ex mandou um GIF do ingresso sendo queimado. Ela seguiu com a postura anterior.

Fontes consultadas pelo g1 afirmaram que o relacionamento, que durou sete anos, não era saudável e que Ingrid foi uma criança negligenciada que cuidou dos irmãos.

“Meu momento de felicidade era quando estava em contato com o RBD – seja a banda ou a novela”, disse ela, que se fantasiava de Mia Colucci e colecionava pôster. Na escola, quando passava com sua gravatinha, acessório usado pelo elenco da novela, falavam: “Ó lá a menina que é fã do Rebelde”.

Mais profundo

Mas não é só de gritaria, choro, meme e confusão que um fandom sobrevive. É bem mais profundo. O nome disso, popularmente, é memória afetiva. Para Henry Jenkins, um dos primeiros estudiosos de mídia a analisar e compreender o papel do fã no entretenimento, os principais produtores de mídia passaram a ver o envolvimento dos fãs como a moeda principal que molda o sucesso ou o fracasso de qualquer propriedade de mídia.

Solidários, pedem um posicionamento da Eventim. “Ela dormiu na fila para conseguir o ingresso. A Eventim não se responsabiliza por perda ou roubo, ela fez o BO e medida protetiva”, comentou uma usuária. Até uma vaquinha já foi organizada.

Quanto custou o ingresso

Muito mais que R$ 870. Foram mais de 16 horas na fila do Pacaembu para conseguir o ingresso para a Pista Premium do show de 17 de novembro. Ela deixou de trabalhar nesses dias. Também deixou de fazer cursos profissionalizantes. Ingrid economizou por seis meses, abriu mão de passear com os amigos e de frequentar bares e restaurantes.

Nas redes sociais, alguns duvidam que o ingresso queimado fosse o original. No início, Ingrid também não quis acreditar. Mas ela não encontrou mais o ingresso, e o ex-marido fez uma chamada de vídeo e exibiu o ingresso com a faixa superior. O g1 confirmou a veracidade do ingresso.

Yo Digo R, Tu Dices Bd, Rbd ! Rbd !

“Sabia que você perguntaria isso”, disse Ingrid ao ser questionada sobre suas músicas preferidas. São elas:

Tras de Mí é a faixa #11 do segundo álbum de estúdio do grupo. A letra fala sobre liberdade, vontade de viver.

Tengo un ticket sin regreso/Y un montón de sueños dentro de un veliz.

Otro día que va’ integra o álbum de estreia da banda.

Otro día que va para recomenzar/Para amar una vez más/Otro día que va para soñar/Que pronto mi pasado nunca más ya volverá

A Eventim, responsável pelas vendas de ingressos, foi procurada pelo g1 questionando o que a cliente pode fazer nesta situação, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.