Bandidos passam atirando em praça e deixam homem ferido

O jovem identificado como Lucas Antônio do Rosário foi baleado enquanto estava na Praça do Areal, no município de Brasileia, na noite dessa segunda-feira (22). A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Ferreira Silva, situado na cidade que faz fronteira com a Bolívia.

De acordo com populares, a o rapaz ferido pertence a organização criminosa Comando Vermelho, e foi atingido quando dois indivíduos pertencente a facção Bonde dos 13 se aproximou em uma motocicleta e disparou contra a vítima, que foi atingida com alguns disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima até Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. No entanto, devido à gravidade, Lucas foi transferido na madrugada desta terça-feira, 23, para o hospital de urgência e emergência de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

Agentes de Polícia Civil daquele município colheram as primeiras informações e estão em buscas dos criminosos.