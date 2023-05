Leonardo DiCaprio se encontra com ministra Sônia Guajajara em Cannes: “Uma honra”

O ator Leonardo DiCaprio publicou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (23), fotos de um encontro com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), durante o festival do Cannes, na França.

Em um post no Instagram, DiCaprio disse que “teve a honra” de passar um tempo com a ministra e a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) em um evento em Cannes “para dar apoio aos povos indígenas que lideram a preservação da floresta amazônica”.

“Minha organização Re:wild e nossos parceiros estão com os mais de 900 mil indígenas de 300 povos indígenas do Brasil”, escreveu o ator.

DiCaprio participou do encontro acompanhado da atriz Lily Gladstone, com quem contracena no filme “Killers of the Flower Moon”, do diretor Martin Scorcese.

O thriller foi exibido no festival francês de cinema no último sábado (20) e aborda os assassinatos em série de indígenas no estado americano de Oklahoma, na década de 1920.

O povo Osage registrou uma série de assassinatos entre as décadas de 1910 e 1930 após a descoberta de petróleo nas terras da tribo, nos Estados Unidos.

Um vídeo publicado no canal do Festival de Cinema de Cannes no YouTube mostra o público dentro do Grande Teatro Lumiere aplaudindo exuberantemente o filme por pelo menos sete minutos, com mais aplausos vindo depois que o diretor Scorsese agradeceu ao público.

“Obrigado aos Osage”, disse Scorese, acrescentando “todos os envolvidos com o filme – meus velhos amigos Bob, Leo, todos nós juntos” e descreveu a filmagem do filme como uma experiência “muito viva”.

Visivelmente emocionado, Scorsese chegou a dizer que teve uma experiência “incrível” e “comovente” ao agradecer ao público.

Os gritos e aplausos aumentaram para DiCaprio, De Niro e Lily Gladstone, que estavam presentes na estreia. Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins e Jillian Dion também estrelam “Killers”.

O filme de três horas e meia marca a primeira incursão de Scorsese no gênero faroeste e estreou fora da competição em Cannes. Até agora, recebeu críticas positivas.

“Killers of the Flower Moon” estreia nos cinemas com lançamento limitado em 6 de outubro e amplo em 20 de outubro. Também estará disponível para transmissão no Apple TV+ após seu lançamento nos cinemas.