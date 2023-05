Corpo é encontrado amarrado e com sinais de tortura no Ramal do Panorama, em Rio Branco

Um fazendeiro encontrou o corpo de um homem amarrado e com sinais de graves torturas no Ramal do Panorama, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 01 de maio. Segundo informações, a vítima teve parte do corpo decapitado, como pênis e coração.

A vítima estava em uma região de mata e ainda não se sabe de quem se trata. A polícia da capital foi acionada para o início das investigações.

Segundo o proprietário do local, só foi possível descobrir o caso após ele verificar que existia uma imensa quantidade de aves, como urubus sobrevoando o espaço.

Mais informações em breve.