Ator Jamie Foxx segue hospitalizado, e pessoas próximas pedem orações

O ator americano Jamie Foxx, de 55 anos, segue internado nos Estados Unidos, três semanas após sofrer uma emergência médica. Apesar de ainda não estar claro qual a condição do artista, pessoas próximas a ele pediram aos fãs que “orem por Jamie”, de acordo com o site TMZ.

Foxx foi hospitalizado no mês passado após sofrer uma “complicação médica”. Os médicos seguem fazendo exames para descobrir o que de fato aconteceu com ele.

O ator estava em Atlanta (EUA), onde filmava uma nova comédia com a atriz Cameron Diaz. O astro de Hollywood é conhecido pelas atuações no filme “Django Livre” (2012) e no musical “Ray” (2004), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.

Hospitalização de Jamie Foxx

No dia 12 de abril, Corinne Foxx – filha de Jamie Foxx – anunciou no Instagram que seu pai estava sob cuidados médicos.

“Queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem. Felizmente, devido à ação rápida e grande cuidado, ele já está se recuperando”, escreveu Corinne. “Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período”, acrescentou a filha, sem dar mais detalhes.

À CNN Internacional, uma fonte confirmou a hospitalização e negou que o ator tenha passado mal nos sets de filmagem do longa.