43% dos jovens não sabem checar se uma informação da internet é falsa, diz pesquisa

Nesta quarta (03), o Comitê Gestor da Internet no Brasil divulgou uma pesquisa em parceria com a Unesco. O levantamento mostra que praticamente todas as crianças e jovens de nove a 17 anos no Brasil acessam a internet, mas 43% não sabem checar se uma informação está correta.

👨‍💻 Confira os dados da pesquisa

“Elas sabem em proporção maiores que palavras elas usam para encontrar algum conteúdo. Elas sabem voltar num site para encontrar informação, mas passar para selecionar esse conteúdo e fazer uma análise crítica, as proporções são menores. Então, se a gente considera numa perspectiva de busca, de seleção e de crítica sobre esse conteúdo, a gente percebe uma gradação de proporções maiores para busca e menores para essa análise crítica ao conteúdo”, explica Luísa Adib, coordenadora da pesquisa TIC Kids Online.

🔎 Os pesquisadores entrevistaram 2607 crianças e adolescentes, além dos pais ou responsáveis, entre junho e outubro de 2022. O levantamento mostra também que seis em cada dez crianças e adolescentes disseram já ter bloqueado um perfil na internet por várias razões.

As crianças estão expostas também em salas de conversas dos jogos, como alerta Débora Agripino, professora de Ciências Aplicadas. Em suas aulas, ela ensina como usar a internet com segurança.

“Se a pessoa perguntar qualquer coisa pessoal para eles (alunos), que ali já devem cessar a conversa”, orienta Débora.