Polícia Civil captura traficante que escondia cocaína em lata

A Polícia Civil do Acre, com o apoio da Polícia Militar, prendeu um homem de 29 anos acusado de tráfico de drogas no município de Jordão. A captura do suspeito ocorreu no último sábado, 22, no bairro Lindolfo Mateus.

Esse é o segundo golpe das forças de segurança no tráfico no município de Jordão em menos de uma semana, pois as polícias trabalham intensamente no combate ao tráfico de entorpecentes naquela região.

“Temos concentrado nossas ações no combate ao crime de tráfico e obtido bons resultados, como mostra desse êxito podemos citar a apreensão de drogas e instrumentos numa residência há poucos dias, além desta prisão em que conseguimos capturar o traficante e apreender cocaína e outros instrumentos como por exemplo uma balança de precisão que estava em posse do suspeito”, disse o Delegado de Polícia Rafael Távora.

Rafael ressalta ainda que o capturado já vinha sendo investigado pela polícia civil há mais de 6 meses, pois ele é bem conhecido no mundo do crime.

“O investigado, curiosamente para despistar, escondia a substância ilícita em uma lata de Nescau, mas isso não enganou os policiais que sentiram o forte cheiro da droga, identificando-a e efetuaram a prisão. Com o investigado foi capturado uma certa quantia em dinheiro, relógios, balança de precisão e várias trouxinhas de drogas”, explicou Rafael Távora.

O suposto criminoso foi encaminhado ao presídio Moacir Prado em Tarauacá, e encontra-se à disposição da Justiça.