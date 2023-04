Rio Acre sobe mais 2 centímetros nas últimas 3 horas e vai a 17,72 metros

O leve indicativo dado pelo Rio Acre na manhã deste domingo, 2, de que entraria em movimento de vazante em Rio Branco foi afastado por duas medições seguidas com novas elevações.

Depois de registrar redução de 1 centímetro às 9h, indo a 17,69 metros, depois de ter chegado a 17,70 metros às 6h, o rio voltou a subir ao meio-dia, voltando ao patamar do começo do dia.

Na medição das 15h, o manancial encheu mais 2 centímetros e foi a 17,72 metros, confirmando a previsão do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) de que continuaria a subir durante o domingo.

De acordo com o mais recente Boletim do Monitoramento da Bacia do Rio Acre, o nível previsto para às 18 horas deste domingo é de 17,78 metros, 6 cm acima da cota atual.

Essa já é a segunda maior enchente da história, segundo os registros da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Confira abaixo os maiores níveis atingidos pelo rio desde 1988:

1988 – 17,12 metros

1997 – 17,66 metros

2012 – 17,64 metros

2015 – 18,40 metros

2023 – 17,72 metros (até a tarde deste domingo, 2, às 15h).