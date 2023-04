Idoso tem casa invadida por desconhecido e é golpeado a faca no município de Porto Acre

Na manhã deste domingo, 02, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio ocorrida na Vila do Incra, no município de Porto Acre, em que um idoso de 60 anos foi esfaqueado dentro de casa.

De acordo com informações, Tadeu Espanhol da Silva, de 60 anos, estava em casa dormindo, quando um homem desconhecido entrou e perguntou se o idoso matava porco, antes mesmo da vítima entender a pergunta foi atacado com um golpe de faca no abdômen.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em situação estável de saúde. A Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu identificar o criminoso.