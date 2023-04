No município de Capixaba, idoso morre por descarga elétrica ao usar celular sob raios e chuva

O idoso Antônio Oliveira dos Santos, de 73 anos, morreu na tarde dessa terça-feira, 11, enquanto falava ao celular durante uma forte chuva que caía na região do Ramal Alcoobrás, situado no município de Capixaba, interior do Acre.

Segundo informações de vizinho do idoso, ele sofreu uma descarga elétrica e morreu enquanto estava falando com familiares no telefone. Havia chuva e muitas trovoadas no momento em que a vítima oi atingida por um raio.

“A descarga elétrica foi toda pro telefone e do jeito que ele estava, caiu no chão desfalecido”, contou um vizinho que estava com ele no momento do ocorrido. Populares ainda tentaram reanimar o idoso, mas ele não resistiu e morreu no local.

Com o incidente, o vizinho ligou para os familiares da vítima usando o próprio telefone que teria atraído a carga elétrica. Um sargento da Polícia Militar que esteve no local confirmou que o celular do idoso não sofreu nenhum dano e continuou funcionando normalmente após o caso.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e resgatou o corpo do idoso, além de atestar o óbito e solicitar o Instituto Médico Legal (IML).