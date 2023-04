Adolescente de 17 anos é assassinada com tiro de espingarda na cabeça

A adolescente Jane da Silva Freire, de 17 anos, foi morta com um tiro de espingarda na cabeça na madrugada desta quarta-feira, 12, em uma casa localizada no Ramal Concórdia, na zona rural do município do Bujari, distante cerca de 28km da capital Rio Branco.

De acordo com o delegado da cidade, o suspeito do crime já teria sido identificado e a morte, inicialmente, não teria ligação com a guerra entre facções, mas sim por motivo passional ou banal.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia civil investiga o caso.