Jovem de 18 anos quase tem perna amputada em acidente de moto

João Pablo Santos Silva, de18 anos, por pouco teve a perna direita arrancada em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, 28, na estrada do Calafate.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada consciente e até fazendo sinal identificando uma facção criminosa, porém socorristas informaram a reportagem do Ecos da Notícia , que o rapaz passará por uma cirurgia de emergência para tentar salvar a perna que teve fratura exposta com dilaceração quase que total.

Apesar da gravidade do acidente, a polícia de trânsito não conseguiu localizar a motocicleta que o jovem trafegava.