CUT, Sintect-AC e Sindicatos promovem plenária no dia 1º

Os trabalhadores e trabalhadoras do estado terão a oportunidade de unirem-se em defesa de seus direitos no Dia do Trabalhador, 1º de maio. A Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos do Acre (Sintect-AC) e outros dez sindicatos realizarão uma plenária no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac), a partir das 9h, para discutir temas como salários mais justos, aposentadoria digna, regulamentação do trabalho por aplicativos, defesa das empresas públicas e valorização do servidor público.

De acordo com o presidente da CUT, Edmar Batistela, a plenária será um importante momento de unidade sindical para dar voz aos trabalhadores e mostrar à sociedade que o movimento sindical continua lutando por uma sociedade mais justa. “Esta é uma oportunidade para nos fortalecermos ainda mais e defendermos nossos direitos diante dos desafios que se apresentam”, afirmou Batistela.

A presidenta do Sintect-AC, Suzy Cristiny, ressalta a importância da mobilização. “Nos últimos anos, estivemos nas ruas, contra um governo que retirava direitos. Fomos vitoriosos nas eleições, mas é fundamental mostrar aos governos e empregadores que estamos unidos e determinados a lutar por condições dignas e justas para todos”, destacou Suzy.

A mobilização acontecerá em Rio Branco e culminará com a feijoada do trabalhador, a partir das 11h, na AABB. Os interessados em participar podem se informar sobre o evento entrando em contato com seu sindicato ou com a CUT. “Vamos mostrar nossa força e nossa união no Dia do Trabalhador e lutar juntos por um futuro melhor para todos nós”, conclamou’ Eudo Rafael do sindicato dos bancários.