Faccionados que torturaram mulher grávida são presos

Na tarde desta quarta-feira, 12, agentes da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), com o apoio da Polícia Militar deram cumprimento a três mandados judiciais de busca e prisão na cidade de Manoel Urbano.

Os mandados são decorrentes de uma investigação pelo delito de tortura, após um grupo de criminosos divulgar em grupos de whatsapp o espancamento de uma mulher grávida, como “disciplina” de uma organização criminosa.

Durante a ação policial foram presos: A. C. S., de 23 anos; R. I. S., de 18 anos e A. R. L., de 20 anos. Os presos estão à disposição do Poder Judiciário.

DENÚNCIAS – A PCAC ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCAC, 181 do Disque-Denúncia ou (68) 99922-1111, diretamente à equipe de investigação.