Novo confronto entre Comando Vermelho e Bonde dos 13 acaba com dois feridos a bala na Sobral

E a “guerra” entre facções criminosas continua na capital Rio Branco. Após a execução de José Ronilson Afonso da Silva, 24 anos, com seis tiros, no bairro Cidade Nova na noite desta quarta-feira, 12, um novo confronto ocorreu. Dessa vez o palco da ação criminosa foi a rua Eldorado, no bairro Plácido de Castro, na Baixada da Sobral. Cleison Roberto da Cruz Juca, de 22 anos, e Luck Paulo de Aguiar Rocha, de 27 anos, se enfrentaram em uma troca de tiros que terminou com ambos feridos e sendo encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O Ecos da Notícia apurou que Cleiton estava indo na casa da namorada quando se deparou com o seu rival Luck. Os dois estavam armados e um atirou no outro.

Cleiton foi atingido com um tiro na coxa, mas conseguiu correr e entrou em uma casa, onde aguardou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Luck Aguiar foi atingido com um tiro na região pélvica que transfixou e saiu no glúteo.

Segundo informações da Polícia, os dois são integrantes de facções rivais, no caso Bonde do 13 e Comando Vermelho.