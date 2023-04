Ex-jogador Marcelinho Carioca tem CNH e passaporte apreendidos por dívida

A Justiça de São Paulo mandou apreender o passaporte e a carteira nacional de habilitação de Marcelinho Carioca. A decisão é do juiz Vítor Gambassi Pereira e foi tomada pelo fato do ex-jogador ter uma dívida de R$ 160.845,23 reais com o Hospital Sírio Libanês, de São Paulo.

O despacho destaca que a Justiça utilizou as redes sociais do ex-jogador para constatar que Marcelinho Carioca “desfruta de um ótimo padrão de vida e permanece profissionalmente ativo como comentarista de futebol” e concluiu que “executado oculta patrimônio, a permitir a aplicação de medidas cautelares extremas”. A dívida inicial com o hospital Sírio Libanês era de R$ 1,4 mil em 2007, mas nunca foi pago.

“Com efeito, em consulta a sua rede social no Instagram (@marcelinhocariocaoficial), observa-se que o devedor desfruta de ótimo padrão de vida e permanece profissionalmente ativo como comentarista de futebol. Em mais de um vídeo se vê o executado conduzindo um luxuoso automóvel branco, sempre feliz e sorridente. Como se vê, o executado não paga porque não quer. Não propõe acordo porque não quer e, assim, transcorreu mais de uma década de trabalho árduo do exequente em busca de bens do devedor” – alegou o juiz Vítor Gambassi Pereira.

O ex-atleta e ídolo do Corinthians ainda pode recorrer da decisão. A CNN Brasil tenta contato com a defesa de Marcelinho Carioca, mas ainda não obteve resposta. Procurado, o Hospital Sírio Libânes não se manifestou sobre o caso.