Estreia do Cléber Machado como narrador na Record “quebra” a Internet neste domingo (2)

A estreia de Cléber Machado como narrador da Record foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste domingo (2). O antigo locutor do futebol na Globo esteve no comando da transmissão do jogo entre Água Santa e Palmeiras, no duelo de ida da final do Campeonato Paulista.

Cléber Machado deixou a Globo no final de março, depois de 35 anos como narrador da emissora carioca. Menos de uma semana depois, o locutor acertou um contrato pontual com a Record para narração das finais do Campeonato Paulista. No início da semana, Cléber falou pela primeira vez desde que deixou a Globo.

“Se eu pudesse escolher, eu trabalharia nas organizações Globo até me aposentar. Mas não tenho do que reclamar”, disse ele, que lamentou a saída da emissora.

Em entrevista ao blog do jornalista Cosme Rímoli, Cleber Machado admitiu que pode prolongar o vínculo com a Record para além dos dois jogos da final do Paulistão. “A gente está em um tempo em que várias plataformas passaram a transmitir futebol. Para os profissionais, é muito bom. Para o público, é um leque maior de opções; vamos encontrar um meio de comunicar exatamente à audiência onde vai estar o jogo (…) A Record tem a tradição dos grandes jogos, das grandes transmissões, dos grandes eventos, do Raul Tabajara, do Hélio Ansaldo e tal”, disse o narrador.

“Acho que retomar, repensar, entender que o esporte também é um pilar bom para a programação é bom. Bom para o público, é bom para a emissora e também para os profissionais”, afirmou Cléber Machado.