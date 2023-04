Ator que interpretou Thor deve se afastar do cinema por predisposição ao Alzheimer

No último domingo (2), os fãs de “Thor” foram pegos de surpresa por uma notícia do tabloide americano “Page Six”. Segundo o site, o ator Chris Hemsworth deve “desacelerar” sua vida profissional por conta de uma predisposição ao Alzheimer que descobriu recentemente.

O astro de “Thor”, sucesso da Marvel, deve prosseguir com seus projetos confirmados e, após isso, se afastar de Hollywood. “Ele não planeja assumir muitos novos papéis por conta do [risco de] Alzheimer”, declarou uma fonte anônima.

As quatro gravações já confirmadas antes da descoberta são: um novo filme da franquia “Vingadores”, uma cinebiografia do lutador Hulk Logan, “Extraction 2”, e “Furiosa”, um spin-off de “Mad Max”.

A descoberta da predisposição ao Alzheimer

O ator de 39 anos descobriu seu alto risco de ter a doença em novembro do ano passado, durante as gravações da sua série-documentário “Limitless”, da “National Geographic” e “Disney+”.

Para a “Vanity Fair”, Chris comentou sobre o efeito que a descoberta teve em sua vida e deixou claro que isso o despertou um desejo de tornar as coisas mais simples, tirar um tempo off, e aproveitar mais com a esposa e os filhos, India (10), e os gêmeos Tristan e Sasha (9).

Na publicação, o ator deixou claro que não descobriu um diagnóstico, e sim, um sinal de que a doença é mais provável de estar em seu futuro, do que no futuro de outras pessoas. “A probabilidade é de 8 em 10”, disse ele.