Usain Bolt passa por cirurgia após sofrer grave lesão em partida de futebol beneficente

O jamaicano publicou nas redes sociais uma foto em que aparece sentado em uma cama de hospital com o pé engessado e com um sorriso no rosto. “Cirurgia feita com sucesso”, escreveu na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos fãs de Usain Bolt desejam ao jamaicano uma boa recuperação. Ainda não se sabe quanto tempo o ex-atleta ficará em reabilitação.

A lesão de Bolt

Tricampeão olímpico de atletismo, Usain Bolt sofreu uma grave lesão ao participar de uma partida de futebol beneficente na Inglaterra. O jamaicano rompeu o tendão de Aquiles e precisou ser carregado de maca para fora do campo.

Aposentado das pistas desde 2017, o homem mais rápido do mundo participava do Soccer Aid, evento criado pelo cantor britânico Robbie Williams e promovido pela Unicef. A iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para crianças com HIV em um jogo beneficente repleto de grandes estrelas do esporte, do cinema e da música.

Pelo time Soccer Aid World XI, o jamaicano jogou ao lado de Roberto Carlos, ex-lateral-esquerdo da Seleção Brasileira e de Eden Hazard, ex-meia do Real Madrid e da seleção Belga. Eles foram comandados por Mauricio Pochettino, ex-técnico do Chelsea.

A lesão de Bolt aconteceu quando o ex-atleta marcava Jermaine Defoe, ex-jogador da seleção inglesa. O lance seguinte gerou o gol da equipe adversária, que venceu a partida por 6 a 3.

Usain Bolt

Medalhista de ouro no atletismo pelos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, de Londres, em 2012, e do Rio, em 2016, Usain Bolt se aposentou das pistas aos 37 anos. O jamaicano é recordista mundial dos 100m e 200m rasos e adquiriu a fama de homem mais veloz do mundo.

Após a carreira no atletismo, Bolt chegou a se aventurar brevemente no mundo do futebol como jogador do Central Coast Mariners, da Austrália, em 2018.